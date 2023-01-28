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السبت، 28-01-2023 09:29 ص

سلطات دونيتسك: معارك عنيفة تدور الآن للسيطرة على أوغليدار

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الوكيل الاخباري- قال يان غانين مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، إن معارك عنيفة تدور بالقرب من أوغليدار، وتسيطر الوحدات الروسية على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من ضواحي المدينة.

وأضاف: "تمركزت قواتنا في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من ضواحي مدينة أوغليدار. وهي تسيطر حاليا على القرى المحيطة والمتصلة مباشرة بالمدينة، والقتال يجري هناك بالذات".

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وشدد غاغين على أن ما يزيد من تعقيد اقتحام المدينة نفسها، هو وجود منطقة صناعية كبيرة تستخدمها القوات الأوكرانية كمواقع محصنة كما فعلت في مناجم الملح في سوليدار، والأنفاق المحصنة في مجمع "آزوفستال" في مدينة ماريوبل.

وأكد المستشار على وجود بعض العوامل الإيجابية كذلك في الوضع الحالي. وقال: "يبدو انتشار جنود العدو هناك كلحاف مرقع متنوع الألوان. أي ينتشر في المدينة بشكل عشوائي عناصر من مختلف الفصائل الأوكرانية، وغالبا لا يوجد اتصال وتعاون بينهم، وهو أمر من حيث المبدأ، في مصلحتنا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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