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الخميس، 08-06-2023 08:53 م

سمكة قرش تلتهم سائحا روسيّا في مصر - فيديو

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 الوكيل الاخباري  - أعلنت السلطات الروسية، الخميس، مقتل أحد مواطنيها في مدينة الغردقة المصرية إثر هجوم لسمكة قرش في المدينة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

ونشرت القنصلية الروسية في مدينة الغردقة، بيانًا عبر حسابها على تليغرام، قالت فيه إن شابًا روسي اسمه فلاديمير بوبوف من مواليد عام 1999 لقي مصرعه بعد هجوم قرش في منطقة "دريم بيتش" في حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم.

ودعا البيان، في أعقاب الهجوم، المواطنين الروس في الغردقة إلى الالتزام بتعليمات السلامة والفندق والمسؤولين عن الشواطئ.

كما أوضحت أنها على تواصل مع الأجهزة الأمنية المصرية في محافظة البحر الأحمر بشأن الحادث.

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