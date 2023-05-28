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مصر.. إعادة فتح موانئ السويس والزيتيات وانتظام الحركة الملاحية

الأحد، 28-05-2023 09:29 ص

مصر.. إعادة فتح موانئ السويس والزيتيات وانتظام الحركة الملاحية

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الوكيل الإخباري- أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

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وجرى استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، إذ يقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وقررت هيئة موانئ البحر الأحمر، أمس السبت، "إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس في تمام الساعة السادسة مساء نظرا لسوء الأحوال الجومائية، وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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