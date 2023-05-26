الجمعة 26-05-2023
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موسكو تحتج على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي

الجمعة، 26-05-2023 05:48 م

موسكو تحتج على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن أنها استدعت كبار دبلوماسيي السفارة الأمريكية لدى موسكو احتجاجا على تصريحات مستشار الأمن القومي في إدارة البيت الأبيض جون سوليفان حول عدم ممانعة بلاده من شن أوكرانيا هجمات على شبه جزيرة القرم بأسلحة أميركية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي:" تم تحذير دبلوماسيي السفارة والولايات المتحدة الأميركية من أن أي شكل من أشكال العدوان ضد روسيا سيلقى حتما ردود فعل أكثر صرامة".

وكان سوليفان، أعلن في وقت سابق عن أن بلاده توافق على الضربات التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي روسيا، بما في ذلك جمهورية القرم ومنطقة بيلغورود الروسيتين.

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