الأربعاء 30-11-2022
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الأربعاء، 30-11-2022 11:19 ص

سوريا تتسلم مليوني جرعة لقاح فموي ضد الكوليرا

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الوكيل الاخباري- تسلمت وزارة الصحة السورية اليوم مليوني جرعة لقاح فموي ضد مرض الكوليرا، بدعم من منظمتي الصحة العالمية و"اليونيسف" والمبادرة العالمية للقاحات "غافي" تمهيدا لتنفيذ حملة مركزة ضد المرض

ويأتي ذلك تمهيدا لتنفيذ حملة لقاح ضد المرض في الـ 4 من الشهر القادم ودعما للجهود الحكومية المبذولة للحد من انتشار المرض.

وقال وزير الصحة الدكتور حسن الغباش: "أنه رغم نقص مخزون لقاحات الكوليرا بسبب تزايد حالات المرض عالميا، إلا أن الوزارة استطاعت تأمين اللقاح بجهود حكومية استثنائية في سبيل تعزيز الاستجابة الصحية وحرصاً على سلامة الفرد والمجتمع" مضيفا "اللقاح آمن ومعتمد واستخدم في جميع أنحاء العالم بنجاح وأثبت فعَاليته".

وأكد الوزير الغباش أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات لإطلاق الحملة التي تستمر اسبوعين وتستهدف الأشخاص من عمر سنة وما فوق في مناطق "ريف حلب، دير الزور، الحسكة، الرقة"، كمرحلة أولى كونها الأكثر تأثرا بالمرض.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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