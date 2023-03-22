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الأربعاء، 22-03-2023 04:32 م

سوريا تدين تصريحات سموتريتش ضد الأردن وفلسطين

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الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية السورية "تصريحات وتصرفات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش العنصرية تجاه الأردن وفلسطين".

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وجاء في بيان وزارة الخارجية والمغتربين: "لا تستغرب سوريا التصريحات العنصرية المتكررة لمسؤولي الكيان الإسرائيلي، فهي تعبير واضح عن حقيقة هذا الكيان ومدى عدوانيته وأطماعه التوسعية في دول المنطقة، وحجم استهتاره بأبسط قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ولفت البيان إلى تأكيد سوريا وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل كل حقوقه، بما في ذلك استقلاله وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما تؤكد دعمها لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها.


ويأتي ذلك، بعد أن تحدث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من فوق منصة في باريس تحمل خريطة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال: "لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية، ولا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني".

وأضاف سموتريتش الذي أثار قبل نحو ثلاثة أسابيع ضجة وإدانة دولية إثر تصريح له بضرورة "محو" بلدة حوارة الفلسطينية معلنا "بعد 2000 عام في المنفى يعود شعب إسرائيل إلى ديارهم".

 

RT

 




 

 


 

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