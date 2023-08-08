سوريا تسمح للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة 3 أشهر

الوكيل الإخباري- سمحت السلطات السورية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، باستخدام معبري باب السلامة والراعي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 13 تشرين ثاني المقبل.

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ووفقاً لوكالة الأنباء السورية، أوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص سورية على تعزيز الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للسوريين كافة ومواصلة الجهود التي تبذلها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق السورية.



وكانت سورية منحت في 13 تموز الماضي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها من المدنيين في شمال غرب سورية لمدة ستة أشهر.