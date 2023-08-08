الثلاثاء 08-08-2023
الوكيل الاخباري

اعلان هام من وزارة التربية بشأن طلبة المدارس

شاهد.. صورة جديدة لفيروز تغزو مواقع التواصل

الملك يعزي عشيرة السرطاوي

قوات كييف تقصف مقاطعة خاركوف بالذخائر العنقودية

تحذير أمني لكافة المواطنين

سوريا تسمح للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة 3 أشهر

تحذير من الإفراط في هذا المشروب: قد يسبب الوفاة

تخفيض رأسمال شركة توليد الكهرباء المركزية بمقدار 27 مليون دينار

أمر ملكي سعودي بشأن الشيخ السديس

تعاني من الدوار عند الوقوف؟.. إليك السبب

الثلاثاء، 08-08-2023 09:01 م

سوريا تسمح للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة 3 أشهر

16840051340


الوكيل الإخباري-  سمحت السلطات السورية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، باستخدام معبري باب السلامة والراعي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 13 تشرين ثاني المقبل.

اضافة اعلان


ووفقاً لوكالة الأنباء السورية، أوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص سورية على تعزيز الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للسوريين كافة ومواصلة الجهود التي تبذلها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق السورية.


وكانت سورية منحت في 13 تموز الماضي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها من المدنيين في شمال غرب سورية لمدة ستة أشهر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64d26ce2423604701718bda8

قوات كييف تقصف مقاطعة خاركوف بالذخائر العنقودية

64d25fb3423604019c351b36

السعودية تنشئ جهازا جديدا للإشراف على شؤون الحرمين الشريفين

64d26c954c59b737f1296c15

وفاة وزير الكهرباء والماء القطري الأسبق في لندن

64d25fb3423604019c351b36

أمر ملكي سعودي بشأن الشيخ السديس

64d25587423604622f5de99d

رئيس الوزراء السلوفيني يقدر الأضرار الناجمة عن الفيضانات في البلاد بمليارات اليوروهات

64d2526e4c59b72b86401dd5

بغداد تنفي تعيين رئيس لجنة تفاوضية مع الكويت يحمل الجنسية الكويتية

أخبار متعلقة
64c4a60b4c59b71a234b6be8

الأمم المتحدة تدين الانقلاب في النيجر

٣

رغم الانقلاب.. الأمم المتحدة تواصل تقديم مساعدات للنيجر