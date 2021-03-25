سوريا تفتتح معبر ترنبة سراقب في ريف إدلب

الوكيل الإخباري - افتتح صباح اليوم الخميس معبر ترنبة ـ سراقب في ريف إدلب الشرقي بسوريا، وذلك حسب اتفاق توصل إليه أمس الأربعاء الجانب الروسي مع التركي، ويشمل افتتاح 3 معابر.

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وقالت وكالة "سانا" إن معبر ترنبة في منطقة سراقب افتتح "لاستقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة الإرهابيين إلى بلداتهم وقراهم المحررة من الإرهاب".



وكان نائب محافظ إدلب فادي السعدون ،قال إن تركيا قدمت ضمانات بعدم تعطيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه لفتح معابر في محافظتي إدلب وحلب، في إشارة إلى الإعلان السابق عن افتتاح معبر ترنبة ذاته في 22 من فبراير الماضي، دون أن يتحقق ذلك فعليا بسبب قيام فصائل تدعمها تركيا بتعطيل الاتفاق، عبر استهداف المعبر بقذائف الهاون.

وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس قضى بافتتاح 3 معابر هي: معبر ترنبة ـ سراقب في إدلب، ومعبر أم الزندين ـ الباب في حلب، إضافة إلى معبر ميزناز مع ريف حلب الجنوبي.

روسيا اليوم







