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الأحد، 31-01-2021 01:58 م

تشويه الرأي العام

سوريا : توقيف 8 أشخاص بتهمة تسريب معلومات مزيفة ومشوهة

د
وزارة الداخلية السورية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف 8 أشخاص بجرم "التواصل والتعامل مع مواقع الكترونية مشبوهة" واستنادا إلى قانون الجريمة المعلوماتية.

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ومع تداول عدد من الصفحات اليوم معلومات عن توقيف عدد من الناشطين بينهم إعلامية في التلفزيون السوري، قالت الوزارة في بيان اليوم إن إدارة الأمن الجنائي ألقت القبض على أولئك في إطار جهودها "بمتابعة ومكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب لغايات مشبوهة".


الوزارة التي حذرت أمس من التواصل مع "صفحات مشبوهة"، لم تذكر أسماء الموقوفين، واكتفت بالأحرف الأولى من كل منهم، وهم: (و . م) (ر . أ) (م . ع) (أ . أ) (ف . ح) (ف . ج) (ع . ع) (هـ . ج).


وقالت إنها قبضت عليهم "بجرم التواصل والتعامل مع تلك المواقع الالكترونية لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة إليها لإحداث البلبلة وتشويه الرأي العام"
وأضافت أنهم "اعترفوا بإقدامهم على التواصل مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة".


وختمت الوزارة بأنها نظمت الضبط اللازم و"تم تقديم المقبوض عليهم للقضاء وفقا لأحكام المواد /285-286-287/ من قانون العقوبات والمادة /28/ من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية".

 

وكانت الوزارة حذرت أمس "رواد مواقع التواصل الاجتماعي"من التواصل مع الصفحات المشبوهة والتي لها ارتباطات خارجية أو التفاعل معها أو تزويدها بمعلومات أو بيانات أو نشر وتداول أخبار كاذبة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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