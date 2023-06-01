الخميس 01-06-2023
الوكيل الاخباري

الديوان الملكي يهنىء بمناسبة عقد قران ولي العهد

إرادة ملكية بمنح لقب "أميرة" لرجوة آل سيف

الملك والأمير الحسن شاهدان على عقد قران ولي العهد

بدء مراسم عقد قران ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف

وصول ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني الى قصر زهران

رينج روفر ستقل العروسين خلال الموكب الملكي

تفاصيل بذلة ولي العهد في حفل زفافه

مواطن عراقي مقيم بالاردن ينحر جملا احتفالا بزفاف ولي العهد

الأميرة عالية تستعيد ذكرياتها في قصر زهران

الملك والملكة يصلان إلى قصر زهران العامر

الخميس، 01-06-2023 05:54 م

سوريا.. قتيلان و47 مصابا بحفل زفاف في حمص

6478ac3442360461e03bb6a6


الوكيل الإخباري - قتل شخصان وأصيب العشرات بجروح، بعضهم بحالة خطرة، جراء إلقاء قنبلتين وإطلاق نار على حفل زفاف في بلدة المشرفة بحمص يوم الأربعاء.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان على "فيسبوك" اليوم الخميس: "ورد إخبار إلى شرطة ناحية عين النسر بمحافظة حمص بإقدام شخصين على إلقاء قنبلتين وإطلاق نار، في حفل زفاف ضمن بلدة المشرفة ووقوع إصابات بين الحاضرين".


وأضافت أن دوريات توجهت إلى المكان حيث تبين وفاة شخصين وإصابة سبعة وأربعين آخرين بعضهم بحالة خطرة.


وأشارت إلى أنه تم إسعاف المصابين ونقل المتوفين إلى مشافي حمص.


وذكرت أن التحقيق الأولي كشف إقدام شخصين (فادي وحازم) من قرية عقيربات بإلقاء قنبلتين وإطلاق نار على حفل الزفاف، بسبب خلافات شخصية، ومن ثم لاذا بالفرار.


وأكدت أن التحقيقات مازالت مستمرة والأبحاث جارية عنهما لإلقاء القبض عليهما واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6478b39b0a8e9

أستراليا.. الحكم على جندي سابق بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان

6478a0c04236047840364835

بلينكن: دول الناتو ستخصص لكييف حزمة كبيرة من المساعدات خلال القمة في يوليو

647898b54c59b755170238f9

بلينكن: واشنطن تفكر بإجراءات ضد قادة السودان

64786a1e4236045d60570fa8

كندا تحارب التدخين بطباعة تحذير على كل سيجارة

647872be4236044f5723c655

إلغاء إطلاق أول صاروخ فضائي إسباني

64788def4236047840364821

الكرملين يقيّم العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية

أخبار متعلقة
image - 2023-05-07T095356.067

تركيا: 33 ألف هزة ارتدادية أعقبت الزلزال المدمر

64572c334c59b72ba8173d69

المدفعية الروسية تدمر مستودع أسلحة للواء أوكراني

image - 2023-05-07T091529.717

انفجارات تهز شبه جزيرة القرم

image - 2023-05-07T091005.302

إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة كندية بسبب حرائق الغابات

6454eec94c59b75f5a2b853a

"كلاشينكوف" تبدأ في تزويد الجيش الروسي بأطقم جديدة من البزات العسكرية

6456555742360474545af80a

رئيسي: نرفض أن تعد السعودية عدوا لنا أو نكون عدوا لها