الأحد 07-05-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية السورية تعلق على قرار عودة دمشق للجامعة العربية

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض

العضايلة: توافق عربي كامل على عودة سوريا لجامعة الدول العربية

الإفتاء توضح حكم التبليغ عن قضايا الفساد

بيان جدة الختامي حول عودة العلاقات مع سوريا

مـواعيد الـعمل بجولات الترخيص المتنقل

العراق: اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية

صناعة السيارات الكهربائية ترفع الطلب على المعادن في العالم

هل يواصل الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الاخيرة ؟

روسيا تستغني عن الإطارات الأجنبية في طائراتها المدنية

الأحد، 07-05-2023 03:22 م

سويسرا ستعيد بيع 25 دبابة ليوبارد 2 لألمانيا

645791094c59b73b1466aadc


الوكيل الإخباري - قال وزير خارجية سويسرا إيجناسيو كاسيس، إن حكومة بلاده ستقوم قريبا بصياغة موقفها تجاه إعادة بيع 25 دبابة ليوبارد لشركة التصنيع الألمانية التي كانت قد أنتجتها.

اضافة اعلان


وأشار الوزير، في مقابلة مع صحيفة "زونتاغ تسايتونغ"، إلى أنه تم سحب هذه الدبابات من الخدمة قبل فترة.

وأضاف كاسيس: "البرلمان سيتخذ بلا شك قرارا هاما في هذا المجال. ولم يتخذ المجلس الفيدرالي (الحكومة) أي موقف بعد، وسينظر في هذه المسألة في المستقبل القريب".


وشدد الوزير على أن حكومته تتابع عن كثب، المناقشة في البرلمان بشأن اقتراح إعادة بيع 96 دبابة ليوبارد 2 إلى ألمانيا، لكنها لم تعقد مناقشات بشأن هذه المبادرة.


في مارس الماضي، وافقت لجنة السياسة الأمنية التابعة للمجلس الوطني السويسري (البرلمان)، على سحب 25 دبابة ليوبارد 2 (Pz 87 Leo) من الخدمة القتالية، مما يخلق ظروفا لإعادة بيعها إلى شركة التصنيع الألمانية.


في وقت سابق، قال لورنز فريشكنخت المتحدث باسم وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية، إن بلاده تلقت طلبا من برلين لشراء دبابات ليوبارد2، لكن إعادة بيعها تتطلب سحبها من الخدمة بشكل رسمي بقرار من البرلمان، ولم يتخذ مثل هذا القرار.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1064557161_0_0_2401_1350_1920x0_80_0_0_3450944af26c4a7f17dc9c19f7eb56b8-350x250

الخارجية السورية تعلق على قرار عودة دمشق للجامعة العربية

6457a6f0423604790d737c2c

"وول ستريت جورنال": الغرب يعتقد أن هجوم كييف سيساعد في الحوار مع روسيا

k6TZKvTdbekZLtE6hnbhu9h5grVRKfD9bMV9J5yU

ألبيرتا الكندية تعلن حالة الطوارئ

6457a0b54c59b746c277bc7b

لقاءات ثنائية وثلاثية في إطار الاجتماع الرباعي المرتقب بموسكو

64579b724236046c755fcf1a

تشاووش أوغلو يحدد شروط تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا

1683460333399

بني مصطفى: الأردن أولى الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية أهمية قصوى

أخبار متعلقة
image (13)

وفاة 200 شخص في فيضانات بالكونغو

_120357969_gettyimages-1234970909

الخارجية الكازاخستانية تعتمد دبلوماسيين من طالبان

image - 2023-04-13T090215.489

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستيا غير محدّد

image - 2023-04-12T091621.546

ألمانيا ترد على تشاد بطرد السفيرة من أراضيها

6435990142360464ad4f623e

إيطاليا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة تدفق غير مسبوق للمهاجرين

_127009252_gettyimages-1239208556

الكويت: مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف