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الثلاثاء، 11-04-2023 08:59 م

إيطاليا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة تدفق غير مسبوق للمهاجرين

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الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الإيطالية يوم الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في جميع أنحاء البلاد بعد الزيادة الاستثنائية في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.

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وتم الإعلان بناء على اقتراح من وزير الحماية المدنية وسياسات البحر، نيللو موزوميتشي.


وقال موزوميتشي في تصريح صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء "لقد انضممنا بسرور لطلب وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، الذي يدرك جيدا خطورة الظاهرة التي سجلت زيادة بنسبة 300 في المائة".


وأضاف "بالطبع هذا لا يتجاوز المشكلة التي حلها مرتبط فقط بتدخل واع ومسؤول من قبل الاتحاد الأوروبي".


RT

 




 

 


 

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