سويسرا : مطار جنيف يستأنف الرحلات الجوية تدريجيا

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات السويسرية، صباح الأربعاء، عن استئناف الحركة تدريجيا في مطار جنيف بعد توقفها بالكامل بسبب "عطل معلوماتي".



جاء ذلك بعد وقت قصير على إعلان خدمة المراقبة الجوية "سكايغايد"، في بيان، إغلاق المجال الجوي السويسري "حتى إشعار آخر" بسبب العطل المعلوماتي الذي أدى إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزيوريخ.

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وجاء في بيان "سكايغايد" أن "عطلا تقنيا حدث في سكايغايد المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية في الساعات الأولى من الصباح، وهذا سبب إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة النقل لأسباب أمنية"، وفقا لفرانس برس.



ولم يذكر بيان الشركة أي تفسير لأسباب العطل المعلوماتي، واكتفى بالقول إن "إغلاق المجال الجوي سيطبق حتى إشعار آخر".



وأكدت أن الشركة "تأسف لهذا الحادث وعواقبه على عملائها وشركائها وركابها في مطاري جنيف وزيوريخ، وتعمل جاهدة لإيجاد حل"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

سكاي نيوز