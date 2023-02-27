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الإثنين، 27-02-2023 09:46 ص

سيئول: من السابق لأوانه اعتبار ابنة كيم جونغ أون وريثة له-صور

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الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بأنه من السابق لأوانه اعتبار، كيم جو إيه، ابنة رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خليفة لوالدها.

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جاء ذلك ردا على سؤال من شبكة "سي بي إس" حول احتمال توريث، كيم جونغ أون، السلطة في كوريا الشمالية، لابنته، كيم جو إيه.

وأوضح وزير الوحدة الكوري الجنوبي، كوون يونغ سيه، لشبكة "سي بي إس"، أنه "حتى لو كانت كوريا الشمالية تستعد لتوريث السلطة لكيم جو إيه، فسيكون السؤال الأهم في المرحلة القادمة، هو مدى أهلية هذه الشابة وقدرتها على قيادة نظام كوريا الشمالية، الذي يركز بشكل أساسي على الجيش، في ظل نظام ذكوري، يضع الرجل في المركز الأول".

 



 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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