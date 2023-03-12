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الأحد، 12-03-2023 09:36 ص

سيئول وبكين تستأنفان حركة العبارات في أبريل المقبل

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الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن حركة العبارات بين سيئول وبكين ستستأنف في أبريل المقبل، عقب أكثر من 3 سنوات من التوقف، جراء تفشي جائحة "كوفيد – 19".

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وأوضحت الوكالة، نقلا عن مصادر صناعية، أن عبارات ميناء إنتشون الواقع غربي العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، سيستأنف عمليات نقل الركاب مع الصين، الشهر المقبل.

وشرع مشغلو العبارات في الآونة الأخيرة، بالاستعداد لعودة حركة الركاب، من خلال بيع المنتجات السياحية وتوظيف طواقمها.

وأفاد مسؤول في أحد العبارات، بأنهم يتوقعون عودة حركة السفن السياحية، وعودة الركاب في أبريل المقبل.

وتأتي هذه الخطوة عقب رفع كوريا الجنوبية شرط إجراء اختبارات PCR، للسياح الوافدين من الصين بعد وصولهم إلى كوريا الجنوبية، ابتداء من الأول من مارس، ومتطلبات اختبار ما بعد الوصول منذ يوم الجمعة الماضي.

يذكر أن حركة عبارات نقل الركاب بين ميناء إنتشون في كوريا الجنوبية، و8 مدن صينية، بما فيها ويهاي وتشينغداو، قد توقفت في يناير 2020، عقب تفشي جائحة "كوفيد -19".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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