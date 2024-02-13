سياسي فرنسي يحذر من منصب جديد محتمل لفون دير لاين

الوكيل الإخباري - قال زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين فلوريان فيليبو، على موقع التواصل الاجتماعي X، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء جيش موحد لمعاقبة أعضاء الاتحاد على محاولات الخروج منه.

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وأضاف: "احذروا ! لقد اقترح البلهاء المتعصبون الأوروبيون للتو على البرلمان الأوروبي "إنشاء جيش أوروبي". هل ستصبح أورسولا فون دير لاين هي القائد الأعلى لهذا الجيش؟!".



وأشار فيليبو إلى أن السياسيين الأوروبيين يواصلون الاختباء وراء "التهديد الروسي" الوهمي.



وشدد على أنهم ظلوا يثيرون الهستيريا المناهضة لروسيا منذ أشهر، من أجل اتخاذ القرارات المفيدة والمناسبة لهم.



ويرى السياسي الفرنسي، أن الجيش الموحد الأوروبي لن يستخدم لحماية مواطني دول الاتحاد الأوروبي، بل لمعاقبة الذين يختلفون مع سياسات النخب الأوليغارشية الحاكمة للاتحاد.



ونوه فيليبو بأن "جيش الاتحاد الأوروبي سيصبح في المقام الأول قوة تستخدم ضد الشعوب الأوروبية التي تريد مغادرة الاتحاد الأوروبي".

RT