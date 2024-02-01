الخميس 01-02-2024
الوكيل الاخباري
 

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

الامن العام يكشف حقيقة الفيديو الذي ضجت به مواقع التواصل

مجلس الوزراء يقرر ترفيع 5 موظفين - اسماء

إعلان نتائج التوجيهي - رابط

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

صدور ارادة ملكية سامية اليوم الخميس

رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان معالي صلاح أبو زيد - صور

العيسوي يؤكد أهمية دور الإعلام الوطني في إبراز رسالة الأردن ودعم جهود الملك

إذاعة الجيش الاسرائيلي : اقتراب التوصل لتفاهمات مع مصر بشأن محور فيلادلفيا

الأونروا: خطر المجاعة في شمال قطاع غزة يتفاقم

الخميس، 01-02-2024 03:57 م

رئيسة وزراء إستونيا: انهيار الاتحاد الأوروبي سيعني انتصار روسيا

65bb6e034c59b7633b689f47


الوكيل الإخباري - قالت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس إن انهيار الاتحاد الأوروبي سيعني انتصار روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، محذرة من ذلك.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن كايا كالاس قولها: "لا يؤمن بوتين وروسيا بالتعددية، ولا يثقان بقدرتنا على الحفاظ على وحدتنا. انهيار الاتحاد الأوروبي سيعني انتصار روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين".

اضافة اعلان


وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يواجه ضغطا جيوسياسيا كبيرا اليوم، كما تساءلت عن قدرة أوروبا على تنفيذ وعدها بتقديم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا.


وفي وقت سابقا أشار الرئيس التشيكي بيتر بافل إلى أن التعب من النزاع الأوكراني يعاني منه ليس فقط الطرفان المتنازعان بل كل الدول التي تدعم كييف أو موسكو، مضيفا أن هذا التعب سيؤدي إلى زيادة الضغوط لإنهاء هذا النزاع عبر التفاوض.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

إذاعة الجيش الاسرائيلي : اقتراب التوصل لتفاهمات مع مصر بشأن محور فيلادلفيا

65bb7cd04c59b763854c3334

إيران تعلن بدء بناء أكبر محطة للطاقة النووية جنوب البلاد

659dae4c423604300a1aafed

هيئة بريطانية: حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غربي الحديدة

11

الأمن السعودي يقبض على 3 أشخاص في تبوك

65bb585d4c59b765f907d21f

السعودية تبدي اهتماما كبيرا بالأسلحة الروسية

65bb53244c59b76db1346cb3

إزالة نصب نزاربايف التذكاري في كازاخستان

أخبار متعلقة
659e3a86423604034544c502

بوتين يحقق إحدى أمنياته اليوم

659d094d4c59b76e8c7b2a8e

مقر حملة بوتين الانتخابية يتلقى دفعة جديدة من تواقيع مؤيدي ترشحه لولاية جديدة

659be7db4c59b775853c6397

رئيس دونيتسك: أوكرانيا كدولة انتهت

659b9e454c59b77baf7d6fee

كييف: لا أحد يطالبنا بالتفاوض مع روسيا على تجميد النزاع

65990d764236044108106783

"ديلي إكسبرس": قادة الغرب باتوا يعتبرون أن تقسيم أوكرانيا السبيل الوحيد لتحقيق السلام

6594fdb94236040eb63b597d

كازاخستان تؤكد استحالة حل أي مشكلة في العالم دون مشاركة روسيا