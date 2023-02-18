السبت 18-02-2023
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السبت، 18-02-2023 09:10 ص

سياسي فرنسي يلفت الانتباه إلى كارثة أوهايو

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الوكيل الاخباري- قال فرانسوا أسيلينو زعيم حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي الفرنسي، إن وسائل الإعلام الغربية تتجنب انتقاد الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بالكارثة البيئية في ولاية أوهايو الأمريكية.اضافة اعلان


وقال فرانسوا: "تحدث كارثة بيئية هائلة بعد انفجار القطار في أوهايو. من المحتمل أن تؤثر على نصف الكرة الشمالي بأكمله. إذا حدث هذا في روسيا أو الصين، فستظهر وسائل الإعلام لدينا على مدار الساعة مع عناوين تدين إهمال بوتين وشي جين بينغ، لكن هذا في الولايات المتحدة الأمريكية، فماذا؟".

وخرج قطار شحن عن مساره في أوهايو في 3 فبراير وعلى متنه عشرات العربات المليئة بالمواد الكيميائية الخطرة. وتسبب الحادث في اندلاع حريق وانفجار. حيث تم العثور على مواد خطرة في الغلاف الجوي.

بعد الحادث، أخلت السلطات السكان المحليين، لكن الأسبوع الماضي سمح لهم بالعودة إلى ديارهم.

 




 

 


 

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