الولايات المتحدة.. العثور على وثيقة "سرية" جديدة بمنزل مايك بنس

الوكيل الإخباري - عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، أمس الجمعة، على وثيقة جديدة مصنّفة سرية، كما قال ناطق باسمه لوسائل إعلام محليّة.



على غرار جو بايدن ودونالد ترامب قبله، عثر على وثائق سرية في منزل بنس في كارمل في ولاية إنديانا (شمال) نهاية يناير.

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وجرى التفتيش الجديد، أمس الجمعة، بالتنسيق بين مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحامي بنس.



وقال الناطق باسمه ديفين أومالي في بيان نقلته وسائل إعلام عدّة: "أمر نائب الرئيس فريقه (...) بإظهار الشفافية التامة حتى حل هذه المسألة".



يُلزم قانون أمريكي صدر عام 1978 الرؤساء ونوابهم إيداع كلّ رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى بالأرشيف الوطني بعد انتهاء مهامهم.



ويحظر قانون آخر بشأن التجسس الاحتفاظ بوثائق مصنفة سرية في أماكن غير مصرح بها ولم يتم تأمينها.



ولم يستجب الناطق باسم نائب الرئيس السابق، وكذلك الشرطة الفيدرالية لطلبات التعليق من وكالة فرانس برس.

البيان