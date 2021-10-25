الإثنين 25-10-2021
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الإثنين، 25-10-2021 10:18 ص

شاهد... الفيضانات تغمر شوارع ومقاهي أليكانتي في إسبانيا

فياض


الوكيل الإخباري - انهمرت الأمطار بصورة كبيرة منذ يوم الجمعة على مدينة أليكانتي بشرق إسبانيا، ما تسبب بدخول مياه الفيضانات إلى المنازل والمقاهي والمتاجر.

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ووصل هطول الأمطار إلى 100 لتر لكل متر مربع، وهو ما أدى إلى ارتفاع المياه بالشوارع إلى 10 سنتيمترات في بعض المناطق، وفق "يورونيوز"

 

وأدى ذلك إلى إغلاق المدارس في بعض القرى المجاورة للمدينة حتى تتحسن الأحوال الجوية بحلول بداية الأسبوع الجديد.

 

 

المصدر - البيان 

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