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الإثنين، 04-10-2021 08:16 ص

إعصار شاهين يتحول إلى منخفض مداري

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الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان، الاثنين، عن انخفاض تصنيف العاصفة المدارية شاهين إلى منخفض مداري يتمركز على محافظة الظاهرة، بحسب التحذير رقم 8 الصادر عنها.

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وكانت الهيئة قد أعلنت، مساء الأحد، تغير تصنيف الإعصار المداري شاهين إلى عاصفة مدارية بعد وصوله إلى اليابسة.


وأكدت الهيئة، في تحذيرها الأخير، استمرار تأثير الحالة المدارية على محافظات الظاهرة، شمال الباطنة، جنوب الباطنة، البريمي، والداخلية.


وتوقعت هطول أمطار غزيرة (70 إلى 200 ملم) في المحافظات المذكورة، ما قد يؤدي إلى فيضان الأودية مع هبوب رياح معتدلة إلى نشطة السرعة (15 إلى 25 عقدة)، وقد تكون مصحوبة بهبات قوية أثناء هطول الأمطار.


كما تستمر فرص هطول الأمطار المتفرقة متفاوتة الغزارة على محافظات مسقط، شمال وجنوب الشرقية ومسندم. وعلى جميع سواحل السلطنة، يكون البحر متوسط الموج، بارتفاع من 1.5 إلى 2.5 متر.


وكررت الهيئة دعوتها إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية، وعدم ارتياد البحر.


السعودية
وفي السعودية، ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أن الأجواء في البلاد ستتأثر بمنخفض جوي يتسبب في حالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ابتداء من الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل، يصاحبها رياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

 

المصدر : الحرة 

 

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