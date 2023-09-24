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الأحد، 24-09-2023 03:31 م

شاهد : امير سعودي يفتتح مطعماً ويعد الطعام بنفسه

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الوكيل الإخباري- نشر الأمير السعودي، نايف بن ممدوح آل سعود مقاطع فيديو له، مساء السبت، ظهر فيها وهو يفتتح مطعما في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، مما أثار تفاعلا.

وظهر الأمير نايف بن ممدوح آل سعود في مقاطع فيديو نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، وهو يرتدي زي "الشيف"، ويشارك في إعداد الطعام بنفسه لزبائنه في مطعمه الذي أطلق عليه اسم "مكارم نجد".

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وقال: "كيف حالكم يا شباب؟ يعطكيم العافية، أهلا وسهلا بكم في (مكارم نجد)، بحي البساتين في جدة".


وأضاف الأمير السعودي: "طبعا الشباب اللي يقولك أنت ليش لابس كدة وليش تشتغل كدة؟، هذا عملي، أحب أشارك فريق عملي في الشغل، الشغل شرف ما هو عيب، وما من نبي إلا وقد رعي الغنم... اشتغل على نفسك".


كما ظهر الأمير السعودي في مقطع آخر نشره عبر حسابه على "إكس"، وهو يعد الطعام بنفسه لزبائن المطعم.


 

سي ان ان

 




 

 


 

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