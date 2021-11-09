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الثلاثاء، 09-11-2021 01:44 م

شاهد.. انسحاب الأمن وحرق مركز الحرس الوطني في تونس

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الوكيل الإخباري-أفادت قناة "نسمة" التونسية بأن "قوات الأمن التونسية قد بدأت بالانسحاب من مدينة عقارب في ولاية صفاقس، بعدما تجددت المواجهات صباح اليوم الثلاثاء".

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وأشارت "نسمة" إلى أن "المحتجين قد عمدوا، إثر انسحاب قوات الأمن التونسية، إلى حرق مقر مركز الحرس الوطني بمدينة عقارب التونسية"، ونشرت مقطع فيديو لهذه التطورات.



وشهدت معتمدية عقارب غرب مدينة صفاقس (وسط تونس) احتقانا كبيرا بعد قرار وزارة البيئة استئناف نشاط المصب المراقب بالقنة للحد من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية الكبيرة بالولاية على خلفية أزمة النفايات.


وتدخلت الوحدات الأمنية باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قاموا برشق الأمن التونسي بالحجارة وسط حالة من الكر والفر.


ومساء الاثنين، طالب الرئيس قيس سعيد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين بالتدخل الفوري لوضع حد للأوضاع السائدة.


كما أعلنت وزارة البيئة التونسية في وقت سابق إعادة فتح المصب للحد من أزمة تراكم أطنان من النفايات المنزلية منذ أسابيع في صفاقس وباتت تهدد بكارثة بيئية في الولاية.


جدير بالذكر أن حكما قضائيا صدر منذ 2019 بغلق المصب بعد احتجاجات متكررة من الأهالي في عقارب بسبب الأضرار البيئية التي لحقت بمدينة عقارب التونسية .

روسيا اليوم

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