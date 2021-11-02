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الثلاثاء، 02-11-2021 02:57 م

الأمن السعودي يحبط عملية تهريب مخدرات داخل أكياس الزعتر

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن "إحباط مخطط إجرامي لتهريب 1.8 مليون قرص إمفيتامين داخل حاوية بهارات وبقوليات عبر ميناء جدة الإسلامي، والقبض على مستقبليها بمحافظة جدة.

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وفي بيان له، قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، إن "المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب 1.785.000 قرص إمفيتامين داخل حاوية بهارات وبقوليات عبر ميناء جدة الإسلامي، بالتعاون مع الجهاز النظير بدولة الكويت، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، والقبض على مستقبليها بمحافظة جدة، وهما سعودي ومقيم من الجنسية السورية".


وأكد الرائد النجيدي، إيقافهما واتخذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.


ونشرت وزارة الداخلية السعودية على حسابها في "تويتر" مقطع فيديو عرض مشاهد من عملية القبض على المتهمين.

 

 

روسيا اليوم

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