شاهد بالفيديو أمطار غزيرة في مكة المكرمة اليوم

الوكيل الاخباري - هطلت اليوم الجمعة أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.

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وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة هطول الأمطار في مكة المكرمة.

أمطار مكة المكرمة بعد صلاة جمعة ٣٠ ديسمبر ... اللهم أجعلها أمطار خير وبركة pic.twitter.com/anC3Fvyes2 December 30, 2022

امطار وشلالات مكة الان الدائري الثالث الساعة ٣:٠٠ مساء اليوم الجمعة ١٤٤٤/٦/٦ هـ pic.twitter.com/xE302pSzjx December 30, 2022

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