شاهد بالفيديو أمطار غزيرة في مكة المكرمة اليوم

الوكيل الاخباري - هطلت اليوم الجمعة أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة هطول الأمطار في مكة المكرمة.
امطار مكة المكرمة— عبدالرحمن مسفر الغامدي (@zptgbqna) December 30, 2022
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قوة سيل وادي #الليث الان#مكه_الان #أمطار #امطار_مكه #جدة_الأن pic.twitter.com/ilcoxepi2X— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) December 30, 2022
أمطار مكة المكرمة بعد صلاة جمعة ٣٠ ديسمبر ... اللهم أجعلها أمطار خير وبركة pic.twitter.com/anC3Fvyes2— صالح عواض القرني_أبو باسل (@ksa777ksa777) December 30, 2022
امطار وشلالات مكة الان الدائري الثالث الساعة ٣:٠٠ مساء اليوم الجمعة ١٤٤٤/٦/٦ هـ pic.twitter.com/xE302pSzjx— رائد الشـيباني (@raioody55) December 30, 2022