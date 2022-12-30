الجمعة 30-12-2022
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الجمعة، 30-12-2022 03:14 م

شاهد بالفيديو أمطار غزيرة في مكة المكرمة اليوم

مكه


الوكيل الاخباري - هطلت اليوم الجمعة أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.

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وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة هطول الأمطار في مكة المكرمة.

 


واس

 




 

 


 

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