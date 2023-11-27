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الإثنين، 27-11-2023 12:42 م

شاهد بالفيديو: "عاصفة ثلجية سوداء" تضرب موسكو وتؤدي إلى تأجيل رحلات الطيران

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الوكيل الإخباري- أفاد الأخصائي في مركز الأرصاد الجوية الروسي "فوبوس" يفغيني تيشكوفيتس، بأن موسكو شهدت، مساء أمس "عاصفة ثلجية سوداء" ترافقت مع هطولات غزيرة ووصلت سرعة الرياح حتى 17 مترا في الثانية.

وقد تساقطت في مساء وليلة 26 نوفمبر حوالي 26.5 مليمتر من الثلوج، ما يعادل 50% من المعدل الشهري.

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وأفادت خدمة "يانكس راسبيساني" الإلكترونية الروسية بأنه تم صباح يوم الاثنين تأجيل 35 رحلة جوية في مطارات "فنوكوفو" و"دوموديدوفو"و"شيريميتيفو"، بما في ذلك أجّلت 14 رحلة جوية وألغيت 3 رحلات بمطار "فنوكوفو"، كما أجّلت 14 رحلة جوية وألغيت رحلة واحدة بمطار "دوموديدوفو"، وشهد مطار "شيريميتيفو" أيضا تأجيل 7 رحلات جوية.


أما منطقة موسكو فشهدت في جنوبها ليلة 26 نوفمبر، تساقط " الأمطار الثلجية".


وسيستمر تساقط الثلوج طوال يوم الاثنين في العاصمة الروسية، حيث سترتفع درجة الحرارة حتى 3 درجات مئوية فوق الصفر.

 

 


 




 

 


 

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