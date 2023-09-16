شاهد واستمع: صوت من الفضاء قبيل زلزال المغرب مباشرة ما حقيقته؟

الوكيل الإخباري- "لا تصدق أي شيء يبث على السوشيال ميديا".. شعار يجب الالتزام به في هذه الأيام التي تنتشر فيها الشائعات والمقاطع المزيفة كانتشار النار في الهشيم.

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وفي هذا الشأن، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنّه يظهر كيف وثّقت الأقمار الاصطناعيّة صوت زلزال المغرب الأخير من الفضاء. إلا أنّ الادعاء خطأ، فالفيديو منشور قبل أشهرٍ من وقوع الزلزال.



ويصوّر الفيديو مشاهد من الفضاء ويُسمع صوت هادئ قبل أن يتحوّل فجأة إلى تشويش.



وعلّق ناشرو الفيديو بالقول "الأقمار الاصطناعيّة توثّق زلزال المغرب مباشرة وقت حدوثه".



حصد الفيديو آلاف المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي انتشاره بعد أيام على الزلزال الذي وقع فجر السبت، بقوة 7 درجات، بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني .



إلا أنّ المفاجأة هي أن الفيديو لا علاقة له بزلزال المغرب.



فبحسب خدمة تقصي صحة الأخبار التابعة لوكالة "فرانس برس"، فالتفتيش عن الفيديو أظهر أنه منشور قبل أشهر على موقع "يوتيوب".



وجاء في التعليق المرافق له أنّه مؤلّف من مجموعة من الصور التقطتها وكالة "ناسا" عام 2021 وجرى دمجُها بتقنية "تايم لابس".



وشرح صاحب الفيديو أنه أضاف إلى المقطع صوتاً مصدره مسبار "فان آلين" التابع لوكالة "ناسا"، الذي يهدف لاستكشاف الأحزمة الإشعاعية التي تحيط بالأرض وقياس المجالات الكهرومغناطيسية والجسيمات المشحونة وموجات الراديو.





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