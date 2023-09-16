السبت 16-09-2023
الوكيل الاخباري

تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم

بعد دانيال.. الاعصار الجديد " لي" يقترب من هذه المناطق الليلة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

تفاصيل جديدة حول فيديو الاعتداء على سيدة في جبل عمّان

دولة عربية ترفع الاجور وعلاوة غلاء المعيشة وحد الإعفاء الضريبي

السيدة الفاضلة مها أكرم هاشم في ذمة الله

"رجال الأعمال" تبحث التعاون الاقتصادي مع التشيك

الأميرة بسمة بنت طلال تلتقي وفد منظمة (USA for UNFPA )

مديرية شباب مادبا تختتم البرنامج التدريبي مع البنك الدولي

بيان صادر عن الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين

السبت، 16-09-2023 03:00 م

شاهد واستمع: صوت من الفضاء قبيل زلزال المغرب مباشرة ما حقيقته؟

WhatsApp Image 2023-09-16 at 04.57.37


الوكيل الإخباري- "لا تصدق أي شيء يبث على السوشيال ميديا".. شعار يجب الالتزام به في هذه الأيام التي تنتشر فيها الشائعات والمقاطع المزيفة كانتشار النار في الهشيم.

اضافة اعلان


وفي هذا الشأن، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنّه يظهر كيف وثّقت الأقمار الاصطناعيّة صوت زلزال المغرب الأخير من الفضاء. إلا أنّ الادعاء خطأ، فالفيديو منشور قبل أشهرٍ من وقوع الزلزال.

ويصوّر الفيديو مشاهد من الفضاء ويُسمع صوت هادئ قبل أن يتحوّل فجأة إلى تشويش.


وعلّق ناشرو الفيديو بالقول "الأقمار الاصطناعيّة توثّق زلزال المغرب مباشرة وقت حدوثه".

حصد الفيديو آلاف المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي انتشاره بعد أيام على الزلزال الذي وقع فجر السبت، بقوة 7 درجات، بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني .


إلا أنّ المفاجأة هي أن الفيديو لا علاقة له بزلزال المغرب.


فبحسب خدمة تقصي صحة الأخبار التابعة لوكالة "فرانس برس"، فالتفتيش عن الفيديو أظهر أنه منشور قبل أشهر على موقع "يوتيوب".


وجاء في التعليق المرافق له أنّه مؤلّف من مجموعة من الصور التقطتها وكالة "ناسا" عام 2021 وجرى دمجُها بتقنية "تايم لابس".


وشرح صاحب الفيديو أنه أضاف إلى المقطع صوتاً مصدره مسبار "فان آلين" التابع لوكالة "ناسا"، الذي يهدف لاستكشاف الأحزمة الإشعاعية التي تحيط بالأرض وقياس المجالات الكهرومغناطيسية والجسيمات المشحونة وموجات الراديو.

 

 

 

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6505afa34c59b758f515bccd

أردوغان: قد نتخلى عن مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي

LYNXMPEJ8F02Q_L

بعد دانيال.. الاعصار الجديد " لي" يقترب من هذه المناطق الليلة

6505af6a4c59b7639d2b17e7

ليبيا.. انتشال 450 جثة من البحر خلال يومين

65059b6d4c59b7581a51b9fb

أردوغان: السويد لم تف بوعودها لتركيا للانضمام إلى "الناتو"

image (3)

روسيا تنفي استعادة أوكرانيا قرية أندرييفكا

636283e637e82

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

أخبار متعلقة
51

خلال 35 ساعة.. 9 هزات أرضية تضرب مراكش في المغرب

5

وزير مغربي: عدة قرى ضربها الزلزال اختفت نهائياً

2b493ab962df4e244cadb8cf9553a1b6

بدء نقل المساعدات للمناطق المتضررة من زلزال المغرب

64e47ad54c59b72d66018624

روسيا تطور مواد ترمم نفسها ذاتيا لبدلات رواد الفضاء