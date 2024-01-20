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السبت، 20-01-2024 11:39 ص

شركة طيران أميركية تلغي الرحلات إلى تل أبيب حتى 30 أبريل

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الوكيل الإخباري - أعلنت دلتا إيرلاينز للطيران الأميركية، أنها ستلغي رحلاتها بين تل أبيب ومطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك حتى 30 نيسان 2024.

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وذكرت الشركة: "نراقب الوضع الأمني في المنطقة باستمرار، وسنلغي رحلات إضافية بين أميركا وتل أبيب بسبب الصراع.


وكشفت وزارة السياحة الإسرائيلية، في بيان، عن زيادة عدد السائحين الذين زاروا "إسرائيل" خلال 2023 مقارنة بعام 2022، رغم التراجع في تشرين الأول بعد اندلاع الحرب .


وكانت صناعة السياحة الإسرائيلية تتعافى من الانهيار الناجم عن جائحة كورونا حتى تشرين الأول، لكن عدد السائحين الأجانب شهد تراجعا سريعا بعد هجوم السابع من أكتوبر.


 




 

 


 

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