شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر من رد فوري على أي استفزاز

الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، قالت اليوم الأحد، إن جيش كوريا الشمالية سيطلق على الفور وابلا من النيران في حالة حدوث أي استفزاز.

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وتأتي هذه التعليقات بعدما قالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 60 قذيفة مدفعية، أمس السبت، بالقرب من حدودهما البحرية المتنازع عليها، وبعد إطلاق مماثل لأكثر من 200 قذيفة بالمنطقة في اليوم السابق.



وقالت كيم يو جونغ، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية "دعوني أوضح مرة أخرى أن جيشنا قد فتح بالفعل الزناد".

