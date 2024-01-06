كيم جونغ أون يعزي كيشيدا في ضحايا الزلزال

الوكيل الإخباري- عزّى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمس الجمعة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في ضحايا الزلزال الذي ضرب اليابان مؤخرا.

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وأفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية، بأن كيم جونغ أون أرسل تعازيه الحارة إلى كيشيدا في ضحايا أول زلزال يضرب اليابان خلال العام 2024 بتاريخ الأول من يناير الجاري، وما تبعه من زلازل ارتدادية وموجات تسونامي.



وجاء في الرسالة: "تلقيت أنباء محزنة بوقوع زلزال شديد في اليابان مطلع العام الجاري، ما أسفر عن وقوع مئات القتلى والجرحى إلى جانب الأضرار المادية الكبيرة، وبهذا الصدد أعرب عن خالص مواساتي وتعازي لكم ولشخصكم ولأسر الضحايا".

وضربت زلازل قوية وسط اليابان الاثنين ما تسبب في حدوث موجات تسونامي ما دفع السلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات.



روسيا اليوم