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السبت، 04-03-2023 10:06 ص

شويغو يتفقد أحد التشكيلات العسكرية الروسية على خط الجبهة

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الوكيل الإخباري- تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مركز قيادة أحد تشكيلات مجموعة "فوستوك" (الشرق) في منطقة جنوب دونيتسك.

واستمع وزير الدفاع الروسي إلى تقرير قائد هذه الوحدة العسكرية عن الوضع الحالي وسير العملية العسكرية.

وأكد شويغو خلال لقائه بالقادة العسكريين في المنطقة على أهمية ضمان الدعم الشامل لقوات هذه الوحدة، وكذلك ضمان الخدمات الطبية وتنظيم عمل وحدات الدعم.

كذلك أعرب وزير الدفاع الروسي عن شكره لجميع العسكريين الذين يؤدون مهامهم في منطقة العملية الخاصة، كما قلد أوسمة لعدد من العسكريين.

وأوضح شويغو خلال لقائه عددا من العسكريين أنه لا يزال هناك الكثير من العمل في المستقبل.

وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع إن القوات الروسية في في محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت هزيمة بالقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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