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الأربعاء، 19-04-2023 02:14 م

شويغو يتفقد فوج قوات تم تزويده بصواريخ "يارس" الاستراتيجية

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الوكيل الإخباري- قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى مقاطعة كالوغا لتفقد فوج قوات الصواريخ الاستراتيجية، الذي تمت إعادته تزويده بصواريخ "يارس".

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان أن وزير الدفاع تفقد الجهوزية القتالية لأحد أفواج الصواريخ الاستراتيجية في مقاطعة كالوغا.

وأبلغ قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، العقيد سيرغي كاراكاييف، وزير الدفاع الروسي عن التقدم الذي تم إحرازه في إعادة تزويد الفوج بمنظومة صواريخ "يارس" الجديدة وإنشاء بنية تحتية حديثة، وتوفير شروط عالية الجودة لتنظيم المهام القتالية والإقامة المريحة للعسكريين.

صاروخ "يارس" الروسي من الصواريخ البالستية العابرة للقارات يعمل بالوقود الصلب، ويتجاوز مداه 10 آلاف كيلومتر وهو قادر على حمل عدة رؤوس نووية.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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