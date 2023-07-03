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الإثنين، 03-07-2023 02:55 م

شويغو يعلن عن تدمير الجيش الروسي جميع دبابات ليوبارد الألمانية التي سلمتها بولندا لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية دمرت تقريبا جميع دبابات ليوبارد الستة عشر، التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى كييف.

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وأعلن شويغو في تصريح أن الجيش الروسي دمر 920 عربة مدرعة في منطقتي دونباس وزابوروجيه خلال الشهر الأخير، بما في ذلك 16 دبابة من طراز ليوبارد، بالإضافة إلى 15 مقاتلة و3 مروحيات.


وأوضح أن عدد دبابات "ليوبارد" التي تم تدميرها يتوافق مع عدد الدبابات التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا.


وأضاف شويغو أن القوات الأوكرانية فقدت منذ 4 يونيو الماضي حوالي 2.5 ألف وحدة من مختلف الأسلحة في جميع محاور القتال.


كذلك تطرق شويغو إلى أحداث 24 يونيو، مؤكدا أن محاولة التمرد فشلت كذلك في زعزعة استقرار الوضع، وذلك بفضل وفاء القوات المسلحة الروسية للقسم والواجب العسكري.


وقال إن محاولات استفزاز القوات الروسية لم تؤثر على أدائها مهامها بشجاعة ونكران للذات، واستمرت في تنفيذ كل المهام الموكلة إليها، متوجها بالشكر لكل وحدات الجيش الروسي وقياداته.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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