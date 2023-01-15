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الأحد، 15-01-2023 06:42 ص

صاروخ روسي يدمر مبنى سكني ويقتل 14 في دنيبرو

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الوكيل الإخباري - قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب العشرات، في قصف صاروخي روسي دمر مبنى سكني في مدينة دنيبرو شرق وسط أوكرانيا، السبت، وفقا لمصادر رسمية.

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وقال بتروفسك فالنتين ريزنيشنكو محافظ مقاطعة دنيبرو، إن عدد قتلى المبنى المستهدف ارتفع إلى 14 شخصا.


وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية إنه "نتيجة القصف الصاروخي الروسي في دنيبرو، قتل 9 أشخاص من بينهم طفل".


وبحسب المصدر ذاته، تم إنقاذ 37 شخصا من المبنى منهم 6 أطفال، وأصيب 73 شخصا من بينهم 14 طفلا.


ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو للمبنى المهدم، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر".


وقال زيلينسكي : "ذكرى خالدة لكل من سرقت أرواحهم بالإرهاب الروسي. على العالم أن يوقف الشر. تتواصل إزالة الحطام في دنيبرو. جميع الخدمات تعمل. نحن نقاتل من أجل كل شخص، كل حياة. سنجد كل شخص متورط في الإرهاب. سيتحمل الجميع المسؤولية".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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