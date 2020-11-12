الخميس 12-11-2020
الوكيل الاخباري

ايجاز صحفي حكومي في رئاسة الوزراء

شكاوى من تأخر صدور نتائج فحوصات كورونا في إربد

الأمانة تحدد مصير لوحات الدعاية الانتخابية بعد إزالتها

ولي العهد يعزي وزير التربية بوفاة والدته

الصحة: اللهم ارحمنا الآن

النتائج النهائية للكوتا النسائية في الانتخابات النيابية

إحالة متهجمين على احدى المدارس في الرمثا للمدعي العام

تعرف على الحظر الذكي الذي قد تلجأ اليه الحكومة

النتائج النهائية لانتخابات محافظة العقبة

الكلالدة: 64 قضية تم تحويلها للقضاء 13 منهم في يوم الاقتراع




الخميس، 12-11-2020 03:43 م

خلال أول مكالمة هاتفية بينهما

بايدن يؤكد التزام واشنطن بحل أزمة كوريا الشمالية

كور
جو بايدن و مون جيه- إن


الوكيل الإخباري - اتفق الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه- إن، على التعاون لحل قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية، وذلك خلال أول مكالمة هاتفية بينهما اليوم الخميس.

اضافة اعلان
 

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، كانغ مين-سوك: "إن الرئيس مون والرئيس الأمريكي المنتخب بايدن، تحدثا عن ذلك أثناء مكالمة هاتفية، أجريت بينهما لمدة 14 دقيقة منذ الساعة التاسعة صباح اليوم الخميس".


وقال الرئيس مون لبايدن: " لنتواصل بصورة وثيقة من أجل التقدم في التحالف الكوري الأمريكي، وتحقيق إخلاء الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، وإحلال السلام فيها، فرد عليه بايدن بأنه سيتعاون معه بصورة وثيقة؛ لحل قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية.


وأكد بايدن على أهمية التحالف الكوري الأمريكي قائلاً: "إن كوريا الجنوبية، هي محور جوهري للأمن والازدهار في المحيطين الهندي والهادي، وسنحافظ على تعهدات التحالف مع كوريا الجنوبية".


وعبر الرئيس مون عن امتنانه لزيارة بايدن للنصب التذكاري لقدامى المحاربين الأمريكيين في الحرب الكورية في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، قائلاً: إنه تأكد مجدداً من متانة التحالف القائم بين البلدين، وتقدم بشكره على اهتمام بايدن بسياسة إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية".

كما اتفق الجانبان على توسيع التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات العالمية، مثل جائحة (كورونا) وتغير المناخ.

وقال بايدن: إنه يتطلع إلى التعاون الوثيق بين البلدين من أجل مواجهة (كورونا) وتأمين الصحة وانتعاش الاقتصاد العالمي وتغير المناخ والديمقراطية والازدهار والسلام في منطقة المحيطين الهندي والهادي.


وعبر بايدن عن تقديره لمواجهة كوريا لفيروس (كورونا)، قائلاً: إن بلاده تواجه (كورونا) على غرار ما قامت به كوريا الجنوبية، متعهداً ببذل جهوده للحد من وتيرة انتشار (كوفيد- 19) حتى انطلاق الإدارة الجديدة في كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.

وحول نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، قال مون: إنها تعكس تطلعات عالية من الشعب الأمريكي للرئيس المنتخب، الذي يتمتع بخبرات طويلة في إدارة الدولة، وبروح القيادة المميزة.

كما اتفق مون وبايدن على لقائهما في أقرب موعد ممكن، بعد تنصيب الرئيس المنتخب بايدن في كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.

 

المصدر : دنيا الوطن 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fad44ea4236041d626a6a55

تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى في 7 أشهر

وزيؤ

بريطانيا تعتزم تأمين صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي

130328225930-babylon-tourism-3-horizontal-large-gallery

الحبس لمسؤول عراقي أهدر نحو 12 مليون دولار

غو

الأمم المتحدة تحذر من اندلاع الحروب في زمن الوباء

1046860483_0_259_2048_1367_1000x541_80_0_0_3884baa2cea5bb4a0c5c3a423de9e674

السعودية: غرامة تصل لـ6 آلاف ريال لمخالفي قواعد المرور

تر

مصادر أميركية : ترامب ينتظر الأمل بخبر سار

أخبار متعلقة
با

وسائل إعلام أميركية : نتائج أولية تظهر تقدم بايدن

باي

في استطلاعات الرأي الأمريكي .. بايدن يقترب من خط النهاية

بايدن

أمريكا .. استطلاعات الرأي ترجح كفة بايدن على ترامب

مط

في عدد من الدول .. وفيات بعد تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

1024100986

اختفاء زوجة زعيم كوريا الشمالية يثير الجدل والتكهنات

مقاتلا

كوريا الجنوبية .. 24 مقاتلة شبح من الولايات المتحدة