الخميس 19-01-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع الذهب عالمياً ويصل لـ 1910 دولار للأوقية

الاتحاد الأوروبي متخوف من الشتاء القادم

بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

الخصاونة: التعاون بين الأردن ومصر والعراق مفتوح لمن يرغب بالانضمام

كرنفال العقبة السياحي يرفع نسبة الحجوزات الفندقية إلى 52 %

أمين عمان: سكك حديدية لربط عمّان بالمدينة الجديدة

البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية

وكالة الطاقة الدولية: الأسواق قد تشهد نقصاً أكبر بالإمدادات في 2023

وزير التربية: تكليف معلم الإضافي بمدارس الأردنيين فصلي وفي مدارس السوريين لـ 3 سنوات كحد أقصى

المستقلة للانتخاب: فليحة السبيتان تخلف الفايز بعضوية مجلس النواب

الخميس، 19-01-2023 03:06 م

صحيفة: الفلبين كانت تعد لإجلاء 150 ألف شخص من مواطنيها من تايوان في عام 2022

63c92d324236045a6d2e6552


الوكيل الاخباري- كتبت صحيفة "Financial Times" أن الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، أعلن أن بلاده كانت مستعدة لإجلاء 150 ألف فلبيني من تايوان خلال توتر الوضع حول الجزيرة في صيف عام 2022.

اضافة اعلان

 

وأضافت الصحيفة: "أفاد ماركوس في حديث أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بأن حكومته أعدت خطة لإجلاء 150 ألف مواطن فلبيني من تايوان في حالة حدوث ظروف غير متوقعة أثناء الأزمة في مضيق تايوان في أغسطس عام 2022".

وازداد الوضع حول تايوان توترا بشكل جدي بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة في أغسطس الماضي. ودانت الصين هذه الزيارة، معتبرة إياها بأنها خطوة لدعم الانفصالية التايوانية وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
77166-1514918209

إيران تحذر الاتحاد الأوروبي من عواقب تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية"

news-200122-iran.russia

بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

Y161XOUKoCcWwZwCABu6tiG0aaAV2PCZGky1GEWb

البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية

72b191749904d3636fd6580ef807a1f3

تسرب كيميائي من مصنع في لندن

image - 2023-01-19T142805.282

رئيس كازاخستان يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة

1673939819FAGNER

روسيا.. "فاغنر" تعلن عن تحرير وحداتها بلدة قرب أرتيوموفسك

أخبار متعلقة
63c50c5c42360422d463bdd9

رئيس الفلبين يوضح الوضع حول المحادثة مع زيلينسكي

63be95d3423604530a36a015

الرئيس الفلبيني يتجاهل محاولات زيلينسكي للتواصل

image - 2023-01-07T110718.019

الرئيس الفلبيني يستبدل قائد الجيش فجأة بجنرال متقاعد

image - 2023-01-01T114517.489

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين

فل

ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات في الفلبين إلى 44 شخصا

emarat-news_2022-12-27_11-14-18_446914

ارتفاع ضحايا الأمطار الغزيرة في الفلبين إلى 13قتيلا