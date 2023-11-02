صحيفة جوان الايرانية: حسن نصرالله سيكسر صمت الحرب في الخطاب المرتقب

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة جوان الإيرانية، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، إن أمين عام حزب الله، حسن نصر الله في خطاب يوم غدٍ الجمعة سيمثل تحول من تكتيكات الغموض التي يتبعها حزب الله إلى استراتيجية أكثر انفتاحاً.

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بينت الصحيفة، في عنوان عريض على صفحتها الأولى "نصرالله سيكسر صمت الحرب" أن حزب الله اللبناني ينظم تكتيكات الحرب وفقاً لهذه المرحلة الجديدة، بعد أن أثار نشر مقطع مدته 11 ثانية لحسن نصر الله أمام شعار حزب الله، التكهنات.



وأضافت الصحيفة، أن الاحتلال الاسرائيلي يتابع بجدية سلوك وتصرفات الأمين العام لحزب الله اللبناني، ويتابع بعناية كل ما يفعله وكل كلمة يقولها.



وبيّنت أنه من المتوقع أن يوضح الخطاب موقف حزب الله من الصراع الحالي وربما يرسم مسار عمله المستقبلي.



ونوهت إلى أن خطاب نصر الله المقبل ليس مجرد خطاب، بل قد "يغير قواعد اللعبة"، وكلمات نصر الله لديها القدرة على تشكيل مسار الأحداث في المنطقة وخارجها.



ووفقا لما أعلنه حزب الله يلقي أمين عام حزب الله حسن نصر الله خطابا جماهيريا يوم غدٍ الجمعة الساعة 3 عصراً.



