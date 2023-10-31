صحيفة لبنانية تكشف ملامح خطاب حسن نصر الله المُرتقب

الوكيل الإخباري - كشفت "صحيفة نداء الوطن اللبنانية" ملامح عن كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والتي من المُتوقع أن تبث عصر يوم الجمعة القادم.



وبيّنت الصحيفة، أن كلمة نصر الله سوف تتضمن موقفاً واضحاً من الحشود العسكرية الأميركية في شرق المتوسط، ومن التدخل العسكري المباشر في الحرب الدائرة في غزة، وتتضمن الدور العسكري الأميركي في ما يحدث على الحدود الجنوبية.



وأشارت إلى أن نصر الله سيوجّه رسائل متعددة الى الجانب الأميركي، ولن يكون موقفه تهدوياً بل تصعيدياً، كما أنه سيتحدث باسم كل المحور وليس باسم حزب الله فقط.

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وسيكون هذا الخطاب هو الأول لحسن نصر الله منذ بدء حرب غزة التي بدأت في 7 تشرين الأول الجاري.