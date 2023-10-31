الثلاثاء 31-10-2023
الوكيل الاخباري

الصفدي: العدوان الإسرائيلي لا يكترث بحياة الأبرياء

استطلاع رأي: نتنياهو بدأ يفقد تدريجياً الدعم العالمي

الأردن: توقعات بتخفيض البنزين 5 قروش والديزل 3 قروش

فيديو- شاهد ما لم تشاهده من قبل .. انفاق سرايا القدس تحت الأرض

فيديو - كتائب القسام تنشر مشاهد من اشتعال نيران دبابات العدو غرب "إيرز"

صحيفة لبنانية تكشف ملامح خطاب حسن نصر الله المُرتقب

بيان من الضمان الاجتماعي للمتقاعدين حول الاستفادة من برنامج تقسيط

مصادر عبرية: سقوط صاروخ على مبنى في مستوطنة "نيريم"

اسعار ليرة الذهب محليا اليوم الثلاثاء .. 328 دينارا للانجليزية و288 للرشادية

ارتفاع عدد قتلى واسرى جيش الاحتلال منذ طوفان الاقصى

عاجل

ارتفاع عدد قتلى واسرى جيش الاحتلال منذ طوفان الاقصى

الثلاثاء، 31-10-2023 12:23 م

صحيفة لبنانية تكشف ملامح خطاب حسن نصر الله المُرتقب

elbashayer-2023-10-25_600369-1140x641


الوكيل الإخباري - كشفت "صحيفة نداء الوطن اللبنانية" ملامح عن كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والتي من المُتوقع أن تبث عصر يوم الجمعة القادم. 

وبيّنت الصحيفة، أن كلمة نصر الله سوف تتضمن موقفاً واضحاً من الحشود العسكرية الأميركية في شرق المتوسط، ومن التدخل العسكري المباشر في الحرب الدائرة في غزة، وتتضمن الدور العسكري الأميركي في ما يحدث على الحدود الجنوبية.

وأشارت إلى أن نصر الله سيوجّه رسائل متعددة الى الجانب الأميركي، ولن يكون موقفه تهدوياً بل تصعيدياً، كما أنه سيتحدث باسم كل المحور وليس باسم حزب الله فقط.

اضافة اعلان

 

وسيكون هذا الخطاب هو الأول لحسن نصر الله منذ بدء حرب غزة التي بدأت في 7 تشرين الأول الجاري.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

يهمس بشكل مخيف في أذن طفل .. موجة سخرية تصيب بايدن

6540921b42360428a131e2ab

المركبة الفضائية الصينية "شينتشو 16" تعود إلى الأرض

2019-06-19T114039Z_764755732_RC1E9B979F40_RTRMADP_3_RUSSIA-DEFENCE-MISSILE

أوكرانيا تعلن ضرب منظومة للدفاع الجوي الروسي

654094384236042ce650c93d

وزير الزراعة اللبناني: الجيش الإسرائيلي أحرق أكثر من 40 ألف شجرة زيتون معمرة جنوب لبنان

653e72a54c59b7547e4b48fb

المغرب يشيد بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء

0

روسيا تعلق على رد الفعل الأمريكي على أحداث مطار داغستان

أخبار متعلقة
8388215_1697962480

نجيب ميقاتي: نعمل على منع تمدد حرب غزة إلى لبنان

652e2f184c59b744ca08fa33

السوداني لبايدن: استمرار العدوان على غزة يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم

652d9f0b423604196843c3e8

السيسي يبحث مع بايدن الوضع في غزة

652d61bb42360418db653185

لافروف وشكري يبحثان هاتفيا التدهور الحاد للأوضاع في قطاع غزة

652d483b4c59b770de16bd01

الرئاسة المصرية: بوتين والسيسي يناقشان الوضع في غزة

55522

رئيس دولة يقطع العلاقات مع إسرائيل دعماً لغزة