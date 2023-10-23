الأمم المتحدة: أكثر من 19 ألف نازح في لبنان جراء التصعيد مع إسرائيل

الوكيل الاخباري- نزح أكثر من 19 ألف شخص في لبنان جراء التصعيد العسكري بين "حزب الله" وإسرائيل في منطقة الحدود، تزامنا مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، حسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.



وذكرت المنظمة في تقرير لها اليوم الاثنين أن "ارتفاع الحوادث عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان" أدى إلى نزوح 19646 شخصا "ضمن الجنوب وفي مناطق أخرى في البلاد".

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وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة محمد علي أبو نجيلة لوكالة "فرانس برس": "نتوقع أن ترتفع الأعداد مع استمرار التوترات عبر الحدود" أو إذا حدث تصعيد في أعمال العنف.

روسيا اليوم