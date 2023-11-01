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الأربعاء، 01-11-2023 04:36 م

حزب الله" يستهدف موقعين للجيش الإسرائيلي وسط قصف إسرائيلي مكثف لبلدات وقرى حدودية

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الوكيل الإخباري - استهدف "حزب الله" موقعين للجيش الإسرائيلي بالمالكية والبياض عند الحدود، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي بليدا وعيترون جنوب لبنان بالقذائف الحارقة.

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وأطلق الجيش الإسرائيلي قذائف حارقة بشكل مكثف على أطراف بلدات ميس الجبل، بليدا وعيترون وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في القطاعين الغربي والأوسط.


وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

 

RT

 




 

 


 

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