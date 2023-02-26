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الأحد، 26-02-2023 09:48 ص

صحيفة: كاميلا زوجة الملك تشارلز ستلقب بالملكة

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الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "ديلي ميل" نقلا عن مصادر أن قصر باكنغهام بعد تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا يعتزم منح عقيلته لقبا جديدا.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر، "يعتزم قصر باكنغهام الإشارة رسميا إلى كاميلا على أنها ملكة بدلا من ملكة قرينة .. ومن المرجح أن تأتي التغييرات بعد تتويج الملك تشارلز في مايو".

وقال مصدر  للصحيفة: "هناك تصور في القصر بأن لقب ملكة القرين مرهق وقد يكون من الأسهل على كاميلا أن تدعى ببساطة ملكة عندما يحين الوقت".

وتلفت الصحيفة إلى أنه كان الأمير فيليب رسميا يدعى الأمير القرين، لكن لم يطلق عليه ذلك الاسم. بالإضافة إلى ذلك، كانت زوجة الملك جورج الخامس تقنيا أيضا ملكة قرينة، ولكن في العلن كانت تسمى الملكة إليزابيث.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، التي حكمت البلاد لأكثر من 70 عاما، في 8 سبتمبر 2022 في اسكتلندا عن عمر يناهز 96 عاما. وأصبح الأمير تشارلز ملكا للبلاد.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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