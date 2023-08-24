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الخميس، 24-08-2023 08:44 م

ضابط أمريكي سابق يتوقع مصيرا "مرعبا" لأوكرانيا بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية

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الوكيل الاخباري- اعتبر الضابط السابق في البحرية الأمريكية، ماثيو هو، أنه بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية، لن تكون أوكرانيا دولة مستقلة، لأنها ستعتمد بشكل كامل على دعم البنوك الأمريكية المالي.

وقال هو: "زيلينسكي يضع مستقبل أوكرانيا في أيدي المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى، مثل: BlackRock ،Vanguard ،Goldman Sachs إنه يبيع بلاده إلى وول ستريت".

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وأكد أن هذا نوع من المقايضة حيث يتلقى زيلينسكي المال، ويتخلى مقابله عن سيادة أوكرانيا.

وطلب بايدن من الكونغرس في هذا الشهر، إنفاقا إضافيا بقيمة 40 مليار دولار. ومن المفترض أن يتم تخصيص أكثر من نصفها، أي 24 مليار دولار لأوكرانيا.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن إجمالي المساعدات الغربية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية بلغ أكثر من 160 مليار دولار.

 




 

 


 

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