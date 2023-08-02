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الأربعاء، 02-08-2023 12:29 ص

وسائل إعلام: انفجارات في مقاطعة خاركوف الأوكرانية

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الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع صوت الانفجارات في مقاطعة خاركوف بشمال شرقي أوكرانيا مساء أمس الثلاثاء.

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وحسب بيانات الخارطة الالكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم تشغيل صفارات الإنذار وإعلان حالة التأهب الجوي في المقاطعة.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء تم إعلان حالة التأهب الجوي في مختلف أنحاء أوكرانيا 4 مرات.


ودوت صفارات الإنذار مساء أمس الثلاثاء في العاصمة كييف ومقاطعات كييف وجيتومير وفينيتسا وتشيرنيغوف وسومي وبولتافا وتشركاسي وكيروفوغراد وخاركوف ودنيبروبتروفسك ونيكولاييف، وكذلك في أجزاء مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

 

RT

 




 

 


 

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