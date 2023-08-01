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الثلاثاء، 01-08-2023 12:23 ص

استخباراتي أمريكي سابق: هجوم قوات كييف "يحتضر"

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الوكيل الإخباري - أعلن المستشار السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية، جيم ريكاردس، أن المعدات العسكرية الأمريكية احترقت في ساحة المعركة في أوكرانيا، ولم تساعد كييف في تحقيق أهداف الهجوم المضاد.

وقال ريكاردز: "السلاح العجيب لم ينجح. رأيت مؤخرا دبابة "ليوبارد-2" الألمانية محترقة. الروس يدمرونها. أما بالنسبة لمنظومة الصواريخ الأمريكية HIMARS، فقد اكتشف الروس كيفية إيقاف تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي الخاص بهم. وبدونه، تطير المقذوفة في الاتجاه الخاطئ ولا تسبب أي ضرر. لذلك، يتم إسقاطها أيضا، وسيحدث نفس الشيء مع "إف-16". وقد ينتهي النزاع في وقت أقرب. لهذا السبب يطلب زيلينسكي الذخيرة".

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واعتبر أن الولايات المتحدة منهكة من العمليات العسكرية وليست روسيا.
وأكد ريكاردز أن هجوم كييف المضاد "يحتضر"، وأن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة.

 

RT

 




 

 


 

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