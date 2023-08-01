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الثلاثاء، 01-08-2023 03:05 م

الإمارات ترسل باخرة تحمل 250 طنا من المساعدات إلى أوكرانيا

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الوكيل الإخباري- أرسلت الإمارات باخرة تحمل على متنها 250 طنا من المساعدات الإغاثية إلى أوكرانيا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وأشارت الوكالة إلى أن شحنة المساعدات الحالية التي تشمل مستلزمات شخصية ومصابيح إضاءة وبطانيات سترسل إلى بولندا ورومانيا عن طريق البحر ليتم نقلها بعد ذلك إلى داخل الأراضي الأوكرانية.

ولفتت إلى أن مكتب الشؤون الدولية يقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية في الوقت الحالي بالعمل على تجهيز دفعة أخرى من المساعدات المدرسية تشمل أجهزة الحاسوب لطلاب المدارس والمعدات والمستلزمات الدراسية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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