الخارجية الأميركية تتواصل مع قيادة السودان لتأكيد موقفها

الوكيل الإخباري-قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن مسؤولين أمريكيين يتواصلون مع القيادة العسكرية السودانية لتأكيد موقف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي حيال سيطرة الجيش على السلطة في البلاد مع التشديد على ضرورة استعادة حكومة انتقالية يقودها المدنيون.

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وخلال حديثه في إفادة صحفية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن التقاعس عن إعادة الحكومة بقيادة المدنيين في السودان لن يؤدي إلا إلى المزيد من عزلة هذا البلد عن المجتمع الدولي.

رويترز