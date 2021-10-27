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الأربعاء، 27-10-2021 03:53 م

استئناف رحلات الطيران من وإلى مطار الخرطوم مساء الأربعاء

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الوكيل الإخباري- يستأنف مطار الخرطوم اليوم الأربعاء، رحلاته الجوية القادمة والمغادرة، بعد تعليق مؤقت استمر يوما واحدا، عقب قيام الجيش السوداني باعتقال وزراء ومسؤولين أبرزهم رئيس الحكومة عبدالله حمدوك.

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وبحسب موقع "الشرق بلومبرغ"، قالت هيئة الطيران المدني في السودان، إن الرحلات الجوية ستستأنف مجددا خلال وقت لاحق اليوم، بعد تعليق مؤقت.


والثلاثاء، أعلنت هيئة الطيران المدني في السودان عن تعليق الرحلات الجوية من مطار الخرطوم وإليه حتى نهاية الشهر الحالي، قبل التراجع عن القرار اليوم.


ولليوم الثالث على التوالي، تشهد العاصمة الخرطوم وبقية ولايات في البلاد، مظاهرات مناهضة لما يعتبروه المحتجون "انقلابا عسكريا".

 

المصدر:الأناضول

 

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