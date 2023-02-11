ضبط استهلاك الكهرباء وفرض قواعد جديدة بإضاءة الأبنية في لندن

الوكيل الاخباري- تقدمت السلطات في لندن، باقتراح يتعلق بضبط استهلاك الكهرباء وفرض قواعد جديدة خاصة بإضاءة الأبنية، يتم بواسطتها تقنين استخدام الكهرباء في المباني الكبرى خلال الليل.

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وقالت هيئة البي بي سي اليوم السبت، أنه بموجب المقترح سيتعين على الأبنية الضخمة وناطحات السحاب في الحي المالي في العاصمة البريطانية، إطفاء جميع الأضواء الخارجية، والإبقاء فقط على الإنارة لضرورات السلامة والأمن.



وأضافت أن التقنين الذي يبدأ في الساعة العاشرة مساء سيشمل أبنية المناطق السكنية والتراثية، أما أبنية المناطق الثقافية فتطفئ في الساعة الحادية عشرة، وفي منتصف الليل تطفئ المراكز التجارية والبيع بالتجزئة والمنشآت الخاصة بالنقل.

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