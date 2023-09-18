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الإثنين، 18-09-2023 09:46 ص

ضرب 11 دولة في 12 يوماً.. المناخ المتطرف يقلق العالم

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الوكيل الإخباري - خلال 12 يوماً فقط من شهر أيلول الجاري، تعرّضت 11 دولة على الأقل في 5 قارات لظواهر مناخية مُتطرفة، أكثرها قسوة ما شهدته ليبيا، التي شهدت أكبر كارثة طبيعية في تاريخها.

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ويُحذر العلماء من أن هذه الأنواع من الظواهر الجوية التي تؤثر على أنحاء العالم، قد تصبح شائعة بشكل متزايد مع تسارع أزمة المناخ، مما يفرض تحديات إضافية على الحكومات للاستعداد لمثل هذه المفاجآت.


وتقول عالمة الغلاف الجوي والمناخ في جامعة سيتي في هونغ كونغ، جونغ إيون تشو: "ظاهرة الاحتباس الحراري تغير في الواقع خصائص هطول الأمطار، من حيث التكرار والشدة والفترة".


وأضافت:" أن الحكومات يجب أن تكون مستعدة، عليها أن تبدأ التفكير في الأمر لأنها لم تشهد مثل هذه الأحداث المتطرفة من قبل".


وكانت الدول التي شهدت ظواهر مناخية متطرفة هي:


ليبيا
بسبب العاصفة دانيال، شهدت ليبيا وتحديدا مدينة درنة، الدمار الأكبر والخسائر البشرية الأثقل، التي وصلت حسب تقديرات الأمم المتحدة إلى أكثر من 11 ألف قتيلاً.

اليونان
أثرت العاصفة دانيال التي تشكّلت في الخامس من أيلول الجاري على اليونان أولاً، مما أدى إلى هطول أمطار أكثر مما تشهده اليونان عادة خلال عام كامل، وتحولت الشوارع إلى أنهار وأغرقت قرى بأكملها.

تركيا
شعرت تركيا بالعاصفة، حيث سجلت 7 وفيات على الأقل، واضطر سكان بعض المناطق إلى السير في مياه يصل ارتفاعها إلى متر ونصف.


بلغاريا
تعرضت لفيضانات شديدة، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل.


إسبانيا
تسببت العاصفة دانيال في هطول أمطار غزيرة بجميع أنحاء إسبانيا، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وإتلاف عشرات المنازل.


تايوان
تأثرت تايوان بإعصاري "ساولا" و "هايكوي" في غضون أيام خلال الأسبوع الأول من أيلول، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق.

جنوب إفريقيا
تسبب مد قوي ورياح عاتية في حدوث أمواج ضخمة، وصل ارتفاعها إلى 4 أمتار، خلال عطلة نهاية الأسبوع، على السواحل السياحية القريبة من مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا.

هونغ كونغ
رغم أن إعصار "ساولا" أغلق المدارس والشركات في هونغ كونغ لمدة يومين، فإن الضرر الحقيقي جاء بعد أسبوع عندما تعرضت المدينة لعاصفة مفاجئة، حيث غمرت الفيضانات محطات المترو وحاصرت أنهار المياه الطرق.

الصين
كانت أجزاء من جنوب الصين، بما في ذلك مدينة شنجن، تأثرت بالإعصارين "ساولا" و"هايكوي"، مما تسبب في أضرار كبيرة.


البرازيل
سجلت أكثر من 30 حالة وفاة الأسبوع الماضي، بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات في ولاية ريو غراندي دو سول، التي شهدت أسوأ كارثة طبيعية منذ 40 عاماً.

الولايات المتحدة
ضربت عاصفة ممطرة غزيرة مناطق من غرب الولايات المتحدة، وطُلب من عشرات الآلاف الحفاظ على الطعام والماء بينما تقطعت بهم السبل في صحراء نيفادا.

 




 

 


 

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