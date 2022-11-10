طائرة عسكرية مصرية تتجه إلى لبنان بأمر من السيسي

الوكيل الاخباري - أقلعت طائرة نقل عسكرية مصرية، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى لبنان لمساعدتهم على مواجهة تفشي وباء الكوليرا.

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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بدعم اللبنانيين لمساعدتهم على مواجهة تفشي وباء الكوليرا في دولة لبنان.



وأعرب المسؤولون اللبنانيون، عن تقديرهم للجهود المصرية الخالصة والمساندة المستمرة من الحكومة المصرية إلى لبنان، لمساعدته للسيطرة على الوباء قبل أن ينتقل إلى مرحلة ترتفع فيها الكوليرا إلى أعداد عالية في كل المناطق اللبنانية، وحتى لا ينتقل الوباء إلى مرحلة الاستيطان.

روسيا اليوم